Paolini apre il lunedì azzurro sul Centrale del Foro Italico: per la prima volta agli ottavi a Roma, l'azzurra sfida la lettone Ostapenko, n. 18 al mondo. Il match, in programma dopo Stearns-Osaka, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

