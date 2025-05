"Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo". Djokovic e Murray si separano, la notizia la dà lo stesso Nole sui social: "Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme" - aggiunge il tennista serbo su Instagram. I due avevano iniziato la loro collaborazione nel novembre del 2024, dopo il ritiro del britannico post Olimpiadi di Parigi, il torneo dove Djokovic si era preso oro e career golden slam. "Non gli è mai piaciuto andare in pensione…" aveva scherzato Djokovic al tempo.

Da rivale a (ex) coach

Entrambi nati nel 1987, Murray e Djokovic sono separati da soli sette giorni: Andy è nato il 15 maggio di quell'anno, Nole il 22. I due hanno fatto parte per anni, insieme con Roger Federer e Rafa Nadal dei Fab 4 del tennis, dando vita a sfide epiche. In tutto hanno giocato 36 match (di cui 19 finali), con 25 vittorie per il serbo e 11 per lo scozzese.