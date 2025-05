Sky, record dell’anno per tennis grazie a Sinner

Record dell’anno per il tennis su Sky grazie alla vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo ieri agli Internazionali d’Italia, a Roma. Quasi 800 mila spettatori medi complessivi con il 4,2% di share tv per il match su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In 232 mila per la sfida di Jasmine Paolini contro Diana Shnaider

