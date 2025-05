Musetti: "Miglior Alcaraz il più forte sul rosso"

"Deluso per l'occasione persa"

Musetti non nasconde la delusione per la sconfitta, sottolineando come sia stata per lui una giornata difficile: "Sono entrato in campo con la giusta mentalità - spiega - ma dopo il primo punto ho iniziato a fare fatica a mantenere quell'atteggiamento che ho mostrato negli ultimi mesi e nell'ultima settimana e che mi ha aiutato a riprendermi da vari momenti difficili nelle ultime partite. Oggi c'era il vento, l'ombra... Tutto è stato difficile, non riuscivo a sentire bene la palla. Penso che entrambi non siamo riusciti a mostrare il nostro miglior tennis, almeno per me è stato così: mi sono concentrato troppo sugli aspetti negativi e sulle lamentale. Ecco perché sono molto deluso per l'occasione persa". Musetti sottolinea come sia necessario per lui vincere anche questi match per alzare il livello: "Cosa posso dire? Meglio qui che in semifinale a Parigi. Sicuramente imparerò anche da questa sconfitta. Se voglio vincere questi tornei devo vincere gare come quelle di oggi, ma per il salto definitivo di qualità si parla di battere due giocatori in particolare: Alcaraz e Sinner. Sono gli unici, al di là di Draper, che non ho mai battuto degli attuali top ten".