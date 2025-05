Errani/Paolini, la finale domenica alle 12 su Sky

Errani e Paolini a caccia del bis al Foro Italico: le azzurre sfideranno Kudermetova/Mertens dopo il recente confronto a Madrid, vinto dalla coppia russo-belga. La finale, in programma domenica alle 12, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia del back-to-back nel torneo di doppio degli Internazionali d'Italia. Campionesse in carica al Foro Italico, le azzurre difenderanno il titolo domenica alle 12 contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Sarà il remake della recente sfida di Madrid, vinta dalla coppia russo-belga con un netto 6-1, 6-3. Alla Caja Magica era un ottavo di finale, stavolta c'è in palio un titolo. Per Errani e Paolini sarebbe il settimo insieme, il secondo dell'anno dopo il Wta 1000 di Doha. Inoltre le azzurre potrebbero diventare la prima coppia in grado di vincere il torneo di doppio femminile per due anni di fila da Fernandez/Zvereva, campionesse nel 1994 e nel 1995.