Paolini-Gauff per il titolo: LIVE alle 17 su Sky

È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia. Dopo aver riportato l'Italia nella finale femminile undici anni dopo Sara Errani, la tennista toscana affronterà alle 17 sul Centrale la n. 3 al mondo Coco Gauff. Una sfida che potrebbe consentire a Paolini di riscrivere la storia visto che una tennista azzurra non vince gli Internazionali dal 1985, quando a trionfare fu Raffaella Reggi. Jasmine può spezzare un digiuno di 40 anni, ma non sarà facile contro la tennista statunitense, alla seconda finale consecutiva dopo Madrid. I precedenti dicono 2-1 per Gauff, ma Paolini ha vinto la recente sfida sulla terra di Stoccarda. Sabato dedicato anche alle semifinali del doppio maschile, a partire dalle 12: prima Arevalo/Pavic contro Salisbury/Skupski, poi Doumbia/Reboul contro Heliovaara/Patten. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW