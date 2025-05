Jasmine Paolini è in finale agli Internazionali d'Italia. La toscana ha battuto l'americana Peyton Stearns 7-5, 6-1 diventando la terza azzurra in finale a Roma nell'Era Open. Ma chi sono gli altri tennisti, sia nel maschile che nel femminile, che hanno giocato una finale agli Internazionali? Scopriamolo insieme. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

