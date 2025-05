Sinner: "Pre torneo avrei firmato per la finale"

Le parole di Jannik dopo la finale di Roma: "Prima del torneo avrei firmato per giocare la finale, abbiamo passato tre mesi tutt'altro che facili ed essere qui è già un grande risultato. È stato un torneo di successo per gli italiani, siamo un grandissimo gruppo". Poi il messaggio ad Alcaraz: "Sicuramente sei da battere a Parigi"

"Prima del torneo avrei firmato per giocare la finale". Inizia così il discorso di Jannik Sinner dopo la finale degli Internazionali d'Italia, persa contro Carlos Alcaraz . Nonostante il risultato, Jannik sorride, consapevole che quanto fatto a Roma è un punto di ripartenza dopo i tre mesi di sospensione per il caso clostebol. " Abbiamo passato tre mesi tutt'altro che facili , essere qui è già un grande risultato - ha aggiunto il n. 1 al mondo - Ci siamo allenati tanto, ma il torneo è diverso. Portiamo a casa un trofeo speciale, ma avrei preferito l'altro". Poi il messaggio ad Alcaraz , un appuntamento in vista del Roland Garros: "Complimenti a te e il tuo team, sicuramente sei da battere a Parigi ".

"È stato un torneo di successo per gli italiani"

Parole anche da uomo squadra di Sinner che ha sottolineato quanto fatto da Paolini (anche in coppia con Errani) e Musetti: "Roma è speciale per me e gli italiani ed è stato un grande successo: Paolini ha vinto singolare e doppio, io e Lorenzo abbiamo fatto il nostro al maschile. Siamo un grandissimo gruppo". Poi i ringraziamenti al pubblico, anche con una piccola battuta rivolta al fratello Mark: "Un grazie speciale a mio fratello: piuttosto che essere qui è andato a Imola, a vedere la Formula 1 (ride, ndr). Grazie a tutti i tifosi: mi avete dato tanta energia e coraggio per essere qui sul campo. Era un buon test per me, vedremo adesso i prossimi tornei".