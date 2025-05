Non si ferma l'ascesa di Lorenzo Musetti nella classifica Atp, pronto a scrivere un nuovo best ranking. La semifinale agli Internazionali d'Italia ha consentito al carrarino di salire all'ottavo posto della classifica mondiale, migliorando così la nona posizione del post Madrid. Tra una settimana, però, il best ranking di Musetti migliorerà ancora. Lunedì 26 maggio, nel day-2 del Roland Garros, Lorenzo sarà n. 7 del ranking Atp, pur senza scendere in campo nel corso di questa settimana. Tutto questo è possibile grazie ai punti che Casper Ruud scarterà (e non difenderà) del titolo conquistato lo scorso anno a Ginevra. Il norvegese perderà 250 pt, scendendo da 3.905 a 3.655 pt. Musetti, invece, resterà a 3.860 pt e non potrà essere scavalcato da nessun giocatore in gara questa settimana tra Amburgo e Ginevra.