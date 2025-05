Cobolli in semifinale. Ora Darderi-Rublev

Cobolli batte Bautista Agut in due set e centra la seconda semifinale Atp 500 in carriera. Ad attenderlo c'è l'argentino Etcheverry. Ora Darderi-Rublev, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Flavio Cobolli vola in semifinale all'Atp 500 di Amburgo. Il romano è tra i migliori quattro sulla terra rossa tedesca grazie alla vittoria su Roberto Bautista Agut, n. 57 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-0 in un'ora e 25 minuti. Una partita in crescendo per Cobolli, bravo a non scomporsi soprattutto nel primo set. Avanti di un break, Flavio ha servito per il set, ma ha subito il controbreak di Bautista. Poi la reazione al tiebreak, vinto 7-4. Il secondo parziale è stato un monologo di Cobolli che ha alzato esponenzialmente la qualità del suo tennis, mentre lo spagnolo è uscito rapidamente dalla partita. Alla quarta semifinale in carriera nel circuito maggiore (la seconda a livello Atp 500 dopo Washington 2024), Cobolli tornerà in campo venerdì contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n. 55 Atp, che nel primo quarto di finale ha battuto Lehecka in due set. Nel circuito maggiore c'è un solo precedente che risale all'ultimo Australian Open (vinse l'argentino in 4 set), ma complessivamente (considerando anche le sfide tra Challenger e qualificazioni Slam) ci sono quattro confronti, tutti vinti da Etcheverry.