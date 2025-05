Saranno francesi i primi due turni di Sinner a Parigi: debutto con Rinderknech, poi secondo turno contro Gasquet o Atmane. Jannik potrebbe incrociare Draper ai quarti e uno tra Zverev e Djokovic in semifinale. La sfida con Alcaraz possibile solo in finale. Di seguito il potenziale cammino del n. 1 al mondo. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW) dal 25 maggio all'8 giugno

IL TABELLONE COMPLETO