Djokovic conquista Ginevra: è il 100° titolo Atp

Djokovic scrive un'altra pagina di storia a Ginevra. Il serbo batte in rimonta Hurkacz (5-7, 7-6, 7-6 in 3 ore e 8 minuti) e conquista il 100° titolo Atp in carriera, traguardo centrato in precedenza solo da Connors e Federer

Il centesimo titolo Atp è servito. Novak Djokovic scrive un'altra incredibile pagina di storia nella sua leggendaria carriera, conquistando il 100° titolo Atp sulla terra rossa di Ginevra. Un obiettivo fissato da tempo dal serbo, centrato in Svizzera grazie alla vittoria in finale su Hubert Hurkacz con il punteggio di 5-7, 7-6, 7-6 in 3 ore e 8 minuti di gioco. Una lunga battaglia risolta nei dettagli da Djokovic, bravo a risollevarsi nel terzo set quando si è trovato spalle al muro, sotto 4-2 con un break da recuperare. Nole ha fatto la differenza nei due tiebreak vinti, entrambi con un netto 7-2, in cui ha pesato anche qualche piccolo passaggio a vuoto di Hurkacz, all'ottava sconfitta in altrettanti confronti con Djokovic.