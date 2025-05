Si parte con Musetti e Paolini: programma di oggi

Sei italiani in campo nella prima giornata del Roland Garros 2025. Riflettori puntati su Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, al debutto contro il tedesco Hanfmann e la cinese Yuan. In campo anche Sonego (in sessione serale sullo Chatrier con Shelton), Nardi, Gigante e Stefanini. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

