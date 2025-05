Bellucci ko con Draper, ora in campo Arnaldi

Bellucci gioca e vince un ottimo primo set con Draper, ma cede alla distanza. Adesso in campo Arnaldi contro Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Una buona prova non basta a Mattia Bellucci, eliminato al primo turno del Roland Garros dal n. 5 al mondo Jack Draper. Un successo in rimonta per il britannico con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-3, 6-2 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Bellucci non ha sfigurato affatto sul Suzanne-Lenglen, giocando un tennis di alto livello soprattutto nel primo parziale. Il tennista lombardo ha sorpreso Draper in apertura, con un gioco potente (19 vincenti solo nel primo set) e aggressivo. Avanti 5-1 con due break di vantaggio, Bellucci ha rischiato di subire la rimonta dell'avversario, ma sul 5-3 - dopo aver annullato 4 palle del controbreak - ha chiuso il set con un servizio da sotto. Da quel momento, però, è salito in cattedra Draper che ha alzato esponenzialmente la qualità del suo tennis. Il n. 5 al mondo ha dominato il secondo parziale, poi è stato bravo a indirizzare il terzo set (comunque ben giocato da Bellucci) con un break in apertura. Nel quarto set, da 2-1 per Mattia, è arrivata una serie di cinque giochi consecutivi per Draper che vince la nona partita nelle ultime undici giocate.