Passaro cede in rimonta: passa De Jong in 5 set

Finisce dopo quasi 4 ore di gioco l'avventura di Francesco Passaro al Roland Garros. Il perugino vince i primi due parziali contro De Jong, ma cede alla distanza e incassa la rimonta dell'olandese (6-3, 7-6, 4-6, 6-7, 1-6), atteso da Zverev nel prossimo turno. Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Perde in rimonta Francesco Passaro che saluta al debutto il Roland Garros dopo un'ottima partenza. Il perugino va ko in cinque set (6-3, 7-6, 4-6, 6-7, 1-6) contro Jesper De Jong che si toglie di dosso l'ombra azzurra dopo che era uscito agli Internazionali per mano di Sinner. L'olandese sarà atteso ora da un impegno complicatissimo che lo vedrà opposto ad Alexander Zverev che ha battuto in scioltezza Tien. Finisce dunque l'avventura di Passaro dopo 3 ore e 54 minuti di gioco.

La cronaca del match

La prima parte del match è tutto di marca italiana, con Passaro che prende da subito il sopravvento e sale su un parziale di 4-0. Poi arriva la risposta di De Jong che recupera solo un break rispetto ai due strappati a inizio set dal perugino, bravo a difendere il vantaggio accumulato fino a fine primo set, chiuso 6-3 dopo 32 minuti di gioco. Molto più equilibrato il secondo, privo di palle break fino a quando, sul 6-5 a favore dell'olandese, Passaro annulla quattro set point (tre consecutivi) e prolunga il parziale al tie-break: qui c'è un quinto set point per l'olandese, anch'esso neutralizzato, con l'azzurro che in rovescio porta a casa anche il secondo set per 7-6.

De Jong è sotto di due ma è dentro al match più di quanto si pensi. Al servizio resta solido e approfitta del blackout di Passaro (un doppio fallo e dei gratuiti sul dritto) per il break, capitalizzato al massimo per il 6-4 che tiene vivo l'incontro. Sulla scia di quello precedente, l'olandese parte forte e ottiene il break anche in avvio di quarto parziale e sembra indirizzare a suo favore la partita, ma l'azzurro riesce a non perdere la calma e a metà set annulla il vantaggio dell'avversario con uno splendido passante che riequilibra il punteggio sul parziale 3-3. Si arriva di nuovo al tie-break, ma questa volta premia De Jong che prolunga la sfida al quinto set. L'olandese ricomincia subito da un break, 'pareggiato' da Passaro che, però, finisce la benzina e non va oltre quel game. De Jong chiude 6-1 e passa il turno in cinque set.