Debutto vincente per Zverev, eliminato Medvedev

Nessun problema per Zverev che all'esordio ha sconfitto il 2005 Tien in tre set (6-3, 6-3, 6-4). Al secondo turno, il tedesco affronterà uno tra Passaro e De Jong. Debutto ok anche per De Minaur. Fuori, invece, la testa di serie numero 11 Medvedev contro Norrie dopo quasi 4 ore di match e Dimitrov, costretto al ritiro. Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

