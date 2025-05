Cocciaretto fuori al 2° turno: vince Alexandrova

Stop al secondo turno per Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla russa Alexandrova in due set. Un ko che pesa sulla classifica dell'azzurra che uscirà dalla top 100. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Elisabetta Cocciaretto saluta il Roland Garros 2025. La marchigiana si ferma al 2° turno, battuta in due set dalla n. 20 al mondo Ekaterina Alexandrova: 6-1, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 12 minuti di gioco. Un match di rincorsa per Cocciaretto che non è mai riuscita a fare partita alla pari, limitata anche da un problema alla schiena che nel secondo set l'ha costretta a chiamare un medical time out. Dopo un primo set perso in appena 22 minuti, Cocciaretto è rimasta in partita nel secondo parziale fino al 2-2. Poi ha perso tre volte il servizio, spianando così la strada ad Alexandrova verso il 3° turno.