Zverev supera De Jong in 4 set. Fuori De Minaur

Zverev perde un set con De Jong, poi recupera e accede al terzo turno. Giornata di sorprese: fuori De Minaur e Mensik, battuto dal n. 200 al mondo Rocha. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Un set perso, poi la rimonta. Sascha Zverev accede così al 3° turno del Roland Garros, ribaltando la partita contro l'olandese Jesper De Jong: 3-6, 6-1, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Una partita tra luci e ombre per il n. 3 al mondo uscito fuori alla distanza, sorpreso in avvio dal tennis aggressivo di De Jong. Ricerca del dritto in risposta e scelte giuste sui punti importanti per l'olandese che conquista il primo set. Il turning point per Zverev è nel primo game del secondo set, in cui salva due palle break e mette a segno quattro ace. Da quel momento De Jong accusa un calo vistoso (era reduce dalla maratona di martedì con Passaro) e Zverev sale tanto al servizio (media dell'86% di prime tra il secondo e il terzo set). Nel quarto parziale il tedesco va avanti di due break, ne perde uno dopo aver avuto la palla del 5-0, ma poi chiude senza difficoltà.