Alcaraz vince in 4 set, ok Rune e Paul

Luci e ombre, ma poi la vittoria. È il night show di Carlos Alcaraz, agli ottavi di finale al Roland Garros grazie alla vittoria sul bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-1, 6-3, 4-6, 6-4 in più di tre ore di gioco. Una partita che sembrava in discesa per lo spagnolo, in totale controllo dopo i primi due parziali vinti in poco più di un'ora. Da quel momento, però, cambia l'inerzia del match: Dzumhur resta aggrappato alla partita e alza la qualità del suo gioco, mentre Alcaraz inizia a sbagliare tanto. Venti gratuiti nel terzo set per lo spagnolo che perde il servizio nel settimo gioco e poi non sfrutta sei palle break per riaprire il parziale. Per il murciano inizia in salita anche il quarto set con il break subito, ma dal 3-1 per Dzumhur vince cinque giochi consecutivi. La partita sembra in pugno sul 5-3 e servizio, ma ancora una volta perde la battuta. Alcaraz, però, riesce a risolverla in risposta: sul 5-4 trova due match point e chiude alla seconda chance con un rovescio sbagliato da Dzumhur, uscito comunque tra gli applausi del Philippe Chatrier per la grandissima prestazione. Alcaraz centra così gli ottavi di finale dove affronterà Ben Shelton, reduce dalla vittoria con Matteo Gigante.