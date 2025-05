Eliminato da Gigante al Roland Garros e destinato a uscire dalla top 20 del ranking per la prima volta dal 2018, il tennista greco ha ufficializzato l'ex coach di Djokovic (dal 2019 al 2024) come nuovo allenatore. La collaborazione inizierà da subito per la stagione sull'erba: Tsitsipas è iscritto all'Atp 500 di Halle prima di Wimbledon. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

