Djokovic agli ottavi, vince anche Draper

Il serbo ha battuto l'austriaco Misolic con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e agli ottavi affronterà il britannico Norrie. Successo anche per Draper che ha sconfitto il brasiliano Fonseca in tre set. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

