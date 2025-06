Sinner-Bublik, dove vedere il match di mercoledì

Sarà Alexander Bublik l'ostacolo di Jannik Sinner nei quarti di finale del Roland Garros, in programma mercoledì 3 giugno. Azzurro a caccia della sua seconda semifinale consecutiva a Parigi, traguardo mai centrato dal kazako a livello Slam. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Jannik Sinner si gioca un posto in semifinale al Roland Garros 2025 contro Alexander Bublik. Il n°1 del mondo, reduce dalla vittoria contro Andrey Rublev, si trova di fronte un ostacolo talentuoso e imprevedibile, che per la prima volta si è spinto fino ai quarti di uno Slam. Decisiva la vittoria contro Jack Draper, n°5 del mondo. Sinner va a caccia della seconda semifinale consecutiva a Parigi, la terza di fila in un Major dopo New York e Melbourne. Sinner ha appena festeggiato un anno da numero 1 del ranking. Sono quattro i precedenti, con Jannik che conduce 3-1 su Bublik, che ha però vinto l'ultimo scontro. I due, però, non si sono mai affrontati sulla terra battuta.