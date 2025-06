Sinner: "Dato tutto, ma stanotte non dormirò bene"

Jannik Sinner non nasconde la sua delusione dopo la sconfitta in finale con Carlos Alcaraz, che gli toglie il primo titolo in carriera a Parigi: "Non è facile parlare, è stata un'altra battaglia stupenda. Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, ora però è molto difficile. Non dormirò molto bene stasera, ma ci vediamo il prossimo anno"

