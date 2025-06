Berrettini ancora fuori: salta il Queen's

L'azzurro salterà il Queen's (in programma dal 16 al 22 giugno) per il problema agli addominali che lo ha costretto al ritiro nel match contro Ruud a Roma lo scorso 12 maggio e non gli ha permesso di giocare al Roland Garros. L'obiettivo sarà cercare di rientrare per Wimbledon

Slitta ancora il rientro in campo di Matteo Berrettini. Dopo aver saltato il Roland Garros, il tennista romano infatti non parteciperà al Queen's (torneo in cui ha vinto nel 2021 e nel 2022 e in programma dal 16 al 22 giugno). L'azzurro è ancora alle prese con il problema agli addominali accusato durante la sfida contro Casper Ruud lo scorso 12 maggio a Roma. L'obiettivo sarà cercare, così come per Musetti, di recuperare per l'inizio di Wimbledon (al via il 30 giugno).