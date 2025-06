Gli esami effettuati da Lorenzo Musetti hanno evidenziato una lesione all'adduttore sinistro. Il numero 6 del mondo - infortunatosi e costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz lo scorso venerdì 6 giugno - verrà sottoposto a ulteriori check medici nei prossimi giorni. In ogni caso lo stop potrebbe essere di circa 15 giorni. Salterà il torneo del Queen's (così come Matteo Berrettini), in programma dal 16 al 22 giugno. Punto interrogativo anche per quanto riguarda Wimbledon, al via il prossimo 30 giugno. Verranno effettuate le valutazioni del caso, cercando di evitare rischi che potrebbero portare a ricadute che inevitabilmente allungherebbero i tempi di recupero.

