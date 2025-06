Alcaraz, che fatica: Munar battuto dopo 3h25'

Alcaraz fatica più del previsto contro Jaume Munar, ma vince il derby spagnolo in 3 ore e 25 minuti. Per il n. 2 al mondo è la 15esima vittoria consecutiva, la striscia vincente più lunga della sua carriera. Ai quarti anche Lehecka e Fearnley. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

