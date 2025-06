Petra Kvitova si ritira: "Chiuderò agli US Open"

" Il 2025 sarà la mia ultima stagione nel circuito Wta" . Con queste parole Petra Kvitova ha annunciato il suo ritiro . La tennista ceca, ex n. 2 al mondo e due volte vincitrice di Wimbledon, ha postato una lunga lettera sui propri social in cui spiega le ragioni dell'addio al tennis professionistico. "Come accade in tutte le fasi della vita - scrive Kvitova - Arriva il momento di voltare pagina , e per me quel momento è arrivato ora". Kvitova giocherà Wimbledon, poi concluderà la sua carriera a fine agosto agli US Open. "Non è mai una decisione facile da prendere, ma per me è un momento felice - ha aggiunto la tennista ceca - Lascio questo sport con il sorriso più grande sul volto e continuerò sempre a essere grata a questo meraviglioso sport che amo".

Petra Kvitova, la lettera di addio al tennis

Crescendo nella mia città natale di Fulnek e colpendo le prime palline da tennis con mio padre nei campi locali, non avrei mai immaginato di diventare una tennista professionista, di poter viaggiare per il mondo e giocare negli stadi più belli del pianeta. E invece… in qualche modo tutto questo è diventato realtà, e molto di più.

Ho avuto il privilegio di raggiungere traguardi incredibili nei 19 anni da quando sono diventata una tennista professionista. Dalle mie due vittorie a Wimbledon, ai sei trofei della Billie Jean King Cup portati a casa per la Repubblica Ceca, al raggiungimento del numero 2 del mondo e molto altro ancora. Ho realizzato più di quanto avrei mai potuto immaginare e sono immensamente grata per tutto ciò che il tennis mi ha dato in tutti questi anni. Mi ha insegnato innumerevoli lezioni, non solo in campo o in palestra, ma anche nella vita. Non sarei la persona che sono oggi senza questo meraviglioso sport e tutto ciò che mi ha regalato, dentro e fuori dal campo.

Come accade in tutte le fasi della vita, arriva il momento di voltare pagina, e per me quel momento è arrivato ora. Per questo volevo condividere con voi che il 2025 sarà la mia ultima stagione nel circuito professionistico. Sono entusiasta e non vedo l’ora di assaporare ancora una volta la bellezza di giocare a Wimbledon, un torneo che custodisce i ricordi più preziosi della mia carriera. E anche se non so ancora esattamente quale sarà il mio programma sul cemento negli Stati Uniti, ho intenzione di concludere la mia carriera agonistica agli US Open, a New York.

Anche se una decisione del genere non è mai facile da prendere, per me è un momento felice! Lascio questo sport con il sorriso più grande sul volto, lo stesso sorriso che avete sempre visto sul mio viso, dentro e fuori dal campo, durante tutta la mia carriera. In tutti questi anni, sono immensamente grata per il supporto costante della mia famiglia, dei miei amici più cari, del mio team e di tutti gli incredibili tifosi che mi hanno sempre sostenuta in ogni parte del mondo. Non avrei potuto desiderare di più, il tennis mi ha dato tutto ciò che ho oggi, e continuerò per sempre a essere grata a questo meraviglioso sport che amo.

Con affetto,

Petra