Alcaraz conquista il Queen's: battuto Lehecka

Alcaraz batte in tre set Lehecka e torna campione al Queen's dopo il 2023. Diciotto vittorie consecutive e tre titoli di fila per lo spagnolo che accorcia in classifica a 1.130 punti da Sinner

Roma, Roland Garros e adesso il Queen's. Il tris è servito per Carlos Alcaraz che torna campione sui prati londinesi dopo il 2023 e ottiene il terzo titolo consecutivo, il quinto del 2025. Diciotto vittorie di fila per il murciano che in finale ha battuto Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in poco più di due ore. Una partita per lunghi tratti in controllo per Alcaraz, più solido alla distanza in una partita segnata anche dalle difficoltà per il vento.