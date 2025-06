Bublik trionfa ad Halle: Medvedev ko in 2 set

Bublik trionfa per la seconda volta in carriera ad Halle al termine di una settimana perfetta, conclusa con il successo in finale su Daniil Medvedev: 6-3, 7-6 il punteggio in un'ora e 23 minuti. Con questo titolo (il quinto in carriera), il kazako torna in top 30 e sarà testa di serie a Wimbledon

Lacrime e gioia per suggellare una settimana perfetta, il timbro sulla sua rinascita. È l'istantea che arriva da Halle di Alexander Bublik, campione per la seconda volta in carriera sui prati tedeschi. Il kazako ha conquistato il titolo battendo in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'ennesima partita di spessore di Bublik che ha fatto i conti con un'ottima versione di Medvedev, tra le migliori del recente passato. Sasha, però, ha alzato il livello nei momenti chiave, giocando un tennis a tratti stellare come aveva fatto vedere giovedì nel match vinto contro Jannik Sinner. Lo ha fatto nel primo set, vincendo dodici punti consecutivi dal 3-3 e 0-30. Lo ha fatto anche nel secondo, annullando un set point sul 4-5 con una meravigliosa palla corta e vincendo sei punti di fila al tiebreak da 4-1 in favore di Medvedev.