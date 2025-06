Tutto quello che c'è da sapere su Wimbledon

Al via lunedì 30 giugno l'edizione numero 138 di Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW . Finali previste il 12 e 13 luglio, con tutti i migliori giocatori in campo, a partire dal n°1 del mondo Jannik Sinner. Tutto quello che c'è da sapere sui Championships

Let's go! Tutto pronto all'All England Club per il torneo più affascinante e atteso, Wimbledon, terzo Slam della stagione al via lunedì 30 giugno sui prati londinesi. Tutto in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati naturalmente sul duello tra i primi due giocatori del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il primo è reduce da due finali perse, proprio contro il murciano, a Roma e Parigi e va a caccia del suo primo titolo a Londra. Il secondo ha una striscia aperta di 18 vittorie di fila, è campione in carica da due anni a Wimbledon e ha un impressionante record sull'erba di 28 successi e sole tre sconfitte. Folta la pattuglia italiana, che comprende anche Lorenzo Musetti, semifinalista nel 2024 e battuto da quel Novak Djokovic sette volte vincitore a Londra e a caccia dello Slam n°25 della carriera. Italia protagonista anche al femminile con Jasmine Paolini, finalista nel 2024 e nei tornei di doppio.