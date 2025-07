Musetti-Basilashvili LIVE più tardi su Sky Sport

Esordio a Wimbledon per Lorenzo Musetti, semifinalista nel 2024: l'azzurro affronta il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Il match, in programma dopo Cocciaretto-Pegula, è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

