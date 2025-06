Paolini al 2° turno: Sevastova ko in tre set

L'azzurra ha sconfitto al debutto a Wimbledon Anastasija Sevastova con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 in un'ora e 51 minuti di gioco. Al secondo turno, Paolini affronterà Rakhimova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Inizia con una vittoria il torneo di Wimbledon di Jasmine Paolini. L'azzurra ha battuto Anastasija Sevastova con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2 in un'ora e 51 minuti. Una partita non facile per Paolini, che ha chiuso con 44 errori non forzati in tutta la partita. Al prossimo turno, l'azzurra sfiderà la russa Kamilla Rakhimova (numero 62 del ranking Wta).