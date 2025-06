Clamoroso Medvedev: fuori al 1° turno con Bonzi

Subito un clamoroso colpo di scena sui prati dei Championships: Daniil Medvedev, nona testa di serie e semifinalista lo scorso anno, esce di scena al debutto contro il francese Benjamin Bonzi, n°64 del mondo. Ritiro per Tsitsipas per un problema alla schiena. Tra le donne avanza Sabalenka. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

