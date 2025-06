Fognini: "Forse smetto, devo pensare al futuro"

Fognini gioca un grande match contro Alcaraz nel primo turno di Wimbledon, ma viene comunque eliminato tra gli applausi del campo centrale. Fabio in conferenza ha parlato di un possibile ritiro: "Penso sia stato il miglior modo per salutare Wimbledon e forse anche il tennis, non potevo immaginare qualcosa di meglio. Ho 38 anni, ho fatto quello che ho fatto e devo pensare al futuro. Non è ancora una scelta definitiva, mi servono un paio di giorni per pensare, la decisione spetta a me"

Appendere la racchetta al chiodo, lasciando negli occhi e nel cuore il dolce ricordo di una partita memorabile a Wimbledon. È questa l’idea che sta balenando nella testa di Fognini, autore di una prestazione eccezionale contro Alcaraz nel primo turno. L’azzurro ha perso 3-2, ma ha regalato colpi spettacolari e ha ricevuto la standing ovation del campo centrale al termine del match. Sembra un epilogo da copione, e anche Fognini sta pensando seriamente di ritirarsi dopo questa partita, come ha spiegato in conferenza: "Sono orgoglioso di questa partita. Lo sport a volte ti dà e a volte ti toglie. Ho dato tutto quello che avevo, ho giocato contro un campione, sono uscito fra gli applausi. Ho bisogno di un paio di giorni per vedere dove sono arrivato. Ho 38 anni, ho fatto quello che ho fatto, in questo momento devo pensare al futuro. A fine partita ho pianto un po’ insieme alla mia famiglia, in questo momento faccio fatica a trovare le parole. Sono contento che mio figlio Federico abbia visto il papà giocare contro uno dei suoi idoli, ha ricevuto anche la maglietta di Carlitos in regalo. Per tutto questo penso che mi prenderò qualche giorno per rendermene conto e forse per prendere la decisione di salutarvi. Non è ancora una decisione definitiva, ma non potevo chiedere qualcosa di più bello, non pensavo di poter giocare una partita così".