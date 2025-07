Sinner, match inedito d'esordio contro Nardi

Le prove generali di Sinner

Giornata torrida e 35 gradi percepiti in campo anche quando Sinner si è allenato con Kecmanovic, aggrappandosi al ghiaccio ai cambi di campo. Prove generali caldissime verso il match d'esordio contro Luca Nardi. Match inedito visto che il n.1 al mondo non ha mai affrontato il 21enne di Pesaro che finora è salito al n.67 come best ranking ma potenzialmente in grado di salire ancora più in alto. Classe 2003 Nardi, uno che a 14 anni giocava alla pari contro i coetanei Rune e Alcaraz. Il più giovane tennista italiano di sempre a conquistare a soli 14 anni e 10 mesi il primo punto nella classifica mondiale Atp. Capace inoltre lo scorso anno di battere Novak Djokovic a Indian Wells, quando il serbo era ancora n.1 al mondo. Sinner-Nardi in campo alle 14.00 in esclusiva su SkySport. Tra sfide intriganti, adrenalina, emozioni e 7 italiani in campo in un martedì che si preannuncia caldissimo.