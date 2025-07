Sinner, Musetti e non solo: il programma su Sky

Seconda giornata a Wimbledon, dove si completano gli incontri di 1° turno. Esordio per il n°1 del mondo Jannik Sinner, impegnato nel derby con Luca Nardi. Tocca anche a Musetti, Sonego, Cobolli, Bronzetti e Cocciaretto. In campo anche Arnaldi e Zeppieri per concludere i loro match sospesi per oscurità lunedì. Tra i 'big' debutto per il sette volte campione Novak Djokovic. Il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Seconda giornata a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Si completano gli incontri di 1° turno, con i fari puntati sul n°1 del mondo Jannik Sinner, che debutta nel derby azzurro contro Luca Nardi. Sarà un'altra giornata molto italiana, con Lorenzo Musetti che rientra dopo l'infortunio che lo ha fermato a Parigi sfidando il georgiano Basilashvili, proveniente dalle qualificazioni. Per lui un possibile 2° turno contro Lorenzo Sonego, favorito con il portoghese Faria. In campo anche Flavio Cobolli, testa di serie numero 22, che affronta il qualificato Zhukayev. Tra le donne tocca a Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, rispettivamente contro Jessica Pegula, numero 3 del mondo e Jil Teichmann. In campo anche Matteo Arnaldi, che riparte dal terzo set (dopo aver perso i primi due parziali) contro Van De Zandschulp e Giulio Zeppieri, che giocherà il quinto set contro il giapponese Mochizuki. Entrambe queste sfide erano state sospese nella giornata di lunedì 30 giugno per oscurità. Per non perderti un colpo c'è Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix, canale 211.