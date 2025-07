Sonego inizia bene: Faria battuto in tre set

Sonego inizia bene: battuto il portoghese Faria con un netto 3-0. Più tardi in campo Arnaldi, Zeppieri e Cobolli. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Buona la prima a Wimbledon per Lorenzo Sonego. Il torinese è al 2° turno dei Championships grazie alla netta vittoria sul portoghese Jaime Faria, n. 116 al mondo e proveniente dalle qualificazioni: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio in un'ora e 45 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per Sonego che non ha commesso sbavature e ha chiuso con 39 vincenti contro appena 12 gratuiti. Lorenzo ha indirizzato tutti i set con un break nelle fasi iniziali, poi ha controllato anche grazie a una straordinaria resa al servizio: 81% di prime in campo, 15 ace, 80% di punti con la prima e 71% con la seconda. Sonego tornerà in campo giovedì: all'orizzonte c'è il possibile derby con Lorenzo Musetti.