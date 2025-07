Bellucci batte Lehecka e per la prima volta in carriera accede al 3° turno di un major: venerdì affronterà Norrie. Darderi-Fery interrotta per oscurità con l'azzurro avanti due set a zero. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Mattia Bellucci incanta a Wimbledon. Per la prima volta in carriera il mancino di Busto Arsizio è al 3° turno di uno Slam grazie alla vittoria in tre set sul n. 25 al mondo Jiri Lehecka: 7-6, 6-1, 7-5 il punteggio finale in meno di due ore e nove minuti di gioco. Una partita di altissimo livello da parte di Bellucci, la terza vittoria più importante in carriera per classifica. Il tennista lombardo ha giocato alla pari sin dal primo quindici, senza mai concedere concrete chance al tennista ceco, uno degli specialisti sull'erba, che appena dieci giorni fa aveva raggiunto la finale al Queen's e tenuto testa ad Alcaraz. Bellucci ha impressionato per la solidità negli scambi e la tenuta mentale nei momenti chiave: nel primo set ha annullato due set point e poi chiuso al tiebreak, nel terzo ha servito una prima volta per il match e, dopo aver subito il controbreak, è riuscito a strappare nuovamente il servizio a Lehecka per poi chiudere il match con un game a zero. In mezzo un secondo set dominato per 6-1 contro un avversario che ha mostrato le stesse difficoltà già viste all'esordio con Dellien. Bellucci chiude il match con 11 ace, l'83% di punti vinti con la prima e 36 colpi vincenti. Mattia tornerà in campo venerdì contro Cameron Norrie, n. 61 Atp, che ha eliminato in quattro set il n. 12 del seeding Frances Tiafoe.