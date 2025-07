Tutto liscio come l'olio per Novak Djokovic. Il sette volte vincitore di WImbledon batte il britannico Daniel Evans con un comodo 3-0 e al prossimo turno sarà impegnato in un derby serbo contro Miomir Kecmanovic, vincitore 3-1 su de Jong. Avanza anche De Minaur. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Nessun problema per Novak Djokovic. Il tennista serbo vince agilmente il secondo turno contro il padrone di casa Daniel Evans per 6-3, 6-2, 6-0. L'inglese di Birmingham, best ranking numero 21 nel 2023 e oggi sprofondato alla posizione numero 154, prova a rimanere in partita nei primi game del match, ma alza presto bandiera bianca. Nole si procura subito 9 balle break, ma riesce a concretizzare solo la decima nell'ottavo gioco per poi chiudere 6-3. Negli ultimi due set la partita non è mai in discussione, anche perchè l'ex numero 1 del mondo serve con il 78% di prime e un'efficienza dell'89%. Al terzo turno sarà derby con il connazionale Miomir Kecmanovic, vincitore 3-1 sull'olandese de Jong. I precedenti sono 3 a 0 in favore di Djokovic, compresa già una sfida a Wimbledon nel 2022 (6-0, 6-3, 6-4). In caso di successo, Djokovic arriverebbe a quota 100 vittorie a Wimbledon: prima di lui solo Navratilova con 120 e Federer con 105.