Cocciaretto si ferma al 3° turno: vince Bencic

Cocciaretto saluta i Championships, battuta al super tiebreak del terzo set dalla svizzera Bencic. Un risultato che lascia l'amaro in bocca all'azzurra, avanti di un break nel parziale decisivo. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma al terzo turno il sogno Wimbledon di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana è stata eliminata dall'ex n. 4 al mondo Belinda Bencic con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 in quasi tre ore di gioco, più altre due ore di interruzione per pioggia. Una vera e propria maratona, chiusa con l' amaro in bocca per Cocciaretto che nel set decisivo era avanti di un break e ha perso al super tie-break finale.

Il racconto del match

Tre set sempre sul filo dell'equilibrio, indirizzati da pochi episodi ma decisivi momenti. Nel primo set il turning point è nel quinto game, in cui Cocciaretto accusa un passaggio a vuoto. Sotto 0-40, l'azzurra salva una prima palla break, ma sulla seconda viene bucata dal passante di Bencic. Chiuso il primo set 6-4 dall'elvetica, il match viene interrotto per due ore a causa del maltempo. Al ritorno in campo cambia l'inerzia del match: Bencic è più fallosa, mentre Cocciaretto sale di livello. Anche in questo caso decide un solo break, quello arrivato nel sesto gioco in favore dell'azzurra. Nel terzo set Cocciaretto conquista il break in apertura, ma nell'ottavo game perde la battuta, commettendo un doppio fallo sul 30-30 e, nel punto successivo, un errore di rovescio. Si arriva così al super tie-break, vinto 10-7 da Bencic. Resta comunque un ottimo torneo di Cocciaretto che grazie a questo risultato tornerà tra le prime 100 giocatrici al mondo.