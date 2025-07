Storico Djokovic: 100^ vittoria a Wimbledon

Djokovic batte Kecmanovic e conquista la 100^ vittoria in carriera a Wimbledon. Vittorie e ottavi di finale raggiunti anche per De Minaur (che sfiderà proprio il serbo), Shelton, Dimitrov e Cilic. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

