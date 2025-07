Sinner-Dimitrov LIVE lunedì su Sky Sport

Dopo la vittoria contro Martinez, Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov agli ottavi di finale di Wimbledon. Il match, in programma lunedì 7 luglio come 3° match sul Centrale dalle 14.30, sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

È Grigor Dimitrov l'avversario agli ottavi di finale di Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo la vittoria netta sullo spagnolo Pedro Martinez in tre set, il numero 1 al mondo tornerà in campo nella giornata di lunedì come 3° match sul Centrale dalle ore 14.30, contro il tennista bulgaro (numero 21 della classifica mondiale e testa di serie numero 19). Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.