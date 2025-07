Jannik Sinner e Carlos Alcaraz entrano nella storia, diventando la quinta coppia di sempre a giocare la finale del Roland Garros e Wimbledon lo stesso anno. Soltanto un'altra coppia c'era riuscita nell'Era Open: Roger Federer e Rafael Nadal. Di seguito i precedenti. Domenica alle 17 la finale, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

