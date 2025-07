È il giorno del decimo confronto tra il numero 1 al mondo e il tennista serbo. Da chiarire le condizioni di Nole che non si è allenato alla vigilia. Preoccupano infatti i postumi della sua scivolata nel quarto di finale contro Cobolli. La sfida tra Sinner e Djokovic sarà la seconda partita dalle 14.30, ed è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW



WIMBLEDON, IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY