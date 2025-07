Dai vertici della politica e dello sport italiano, fino ai suoi rivali in campo: tutti pazzi di Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon. Musetti è senza parole, mentre Lindsey Vonn esalta la mentalità vincente: "Una lezione magistrale di forza mentale". Arrivano anche i complimenti di Alcaraz: "Congratulazioni Sinner per il tuo primo Wimbledon! Meritatissimo!". Tutte le reazioni sui social dopo la vittoria contro Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

