Binaghi: "Le Atp Finals del 2026 saranno ancora a Torino”

Il numero uno della Federtennis: "Atp mi ha autorizzato a dire che le Finals 2026 saranno ancora a Torino". Intanto i biglietti venduti per l'edizione 2025 crescono del 4,5%, mentre l'Inalpi Arena avrà 700 posti in più e 1.100 posti in più dalla prossima edizione. Per l'apertura del 6 novembre Max Pezzali e i Pinguini Tattici nucleari

ATP FINALS 2025 E NON SOLO: IL CALENDARIO DEL TENNIS SU SKY