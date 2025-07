Oggi in programma il sorteggio del Masters 1000 di Toronto, al via domenica. Tante le assenze illustri (Sinner, Alcaraz, Djokovic), ma spettacolo assicurato sul cemento canadese. Sette italiani al via, con tre azzurri teste di serie: Musetti n°3, Cobolli n°13 e Sonego n°29. Il torneo dal 27 luglio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW