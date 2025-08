Fritz elimina Rublev: in semifinale con Shelton

Sarà un derby statunitense la seconda semifinale del Masters di Toronto, sesto 1000 della stagione: Taylor Fritz supera in due set il finalista del 2024 Andrey Rublev, Ben Shelton si libera dell'australiano Alex De Minaur. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Per la prima volta dal 2010, gli Stati Uniti avranno un derby in semifinale in un Masters 1000. A Toronto si giocheranno un pass per la finale Taylor Fritz e Ben Shelton. La testa di serie numero 2 del seeding ha battuto 6-3, 7-6 il finalista 2024 Andrey Rublev in appena 82' di gioco. Settima semifinale 1000 in carriera per Fritz, la seconda del 2025. Il russo invece scivolerà al 14° posto del ranking Atp. Avanti anche Ben Shelton, che interrompe la striscia di 7 vittorie di fila di De Minaur: il n°7 del mondo conquista così la sua prima semifinale 1000 in carriera. Nella parte alta si affronteranno Zverev e Khachanov.