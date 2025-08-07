Lo spagnolo in conferenza stampa in vista dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati: "Uno dei miei obiettivi è quello di tornare numero 1 del ranking entro la fine dell'anno". E su Sinner: "Entrambi abbiamo fatto già grandi cose che resteranno nei libri di storia del tennis". Il torneo è in diretta dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz non si nasconde: "Uno dei miei obiettivi è quello di tornare numero 1 del ranking entro la fine dell'anno. È questo quello che voglio cercare di ottenere nella mia seconda parte di stagione", ha detto lo spagnolo in vista dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati (da seguire dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW). Sulla rivalità con Sinner, invece: "Sono contento di come stia crescendo la rivalità con Jannik - ha spiegato il numero 2 al mondo -. Entrambi abbiamo fatto già grandi cose che resteranno nei libri di storia del tennis. Abbiamo ancora una carriera lunga davanti a noi per scoprire sia dove arriveremo e sia se riusciremo o meno a continuare a scrivere questa storia".