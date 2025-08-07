Alcaraz all'Atp Cincinnati: "Rispetto Sinner, voglio tornare numero 1 nel 2025"atp cincinnati
Lo spagnolo in conferenza stampa in vista dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati: "Uno dei miei obiettivi è quello di tornare numero 1 del ranking entro la fine dell'anno". E su Sinner: "Entrambi abbiamo fatto già grandi cose che resteranno nei libri di storia del tennis". Il torneo è in diretta dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW
Carlos Alcaraz non si nasconde: "Uno dei miei obiettivi è quello di tornare numero 1 del ranking entro la fine dell'anno. È questo quello che voglio cercare di ottenere nella mia seconda parte di stagione", ha detto lo spagnolo in vista dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati (da seguire dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW). Sulla rivalità con Sinner, invece: "Sono contento di come stia crescendo la rivalità con Jannik - ha spiegato il numero 2 al mondo -. Entrambi abbiamo fatto già grandi cose che resteranno nei libri di storia del tennis. Abbiamo ancora una carriera lunga davanti a noi per scoprire sia dove arriveremo e sia se riusciremo o meno a continuare a scrivere questa storia".
"Finale persa a Wimbledon? Devo solo esser fiero di quanto fatto"
Alcaraz ha poi parlato della sconfitta di Wimbledon contro Sinner, primo ko in una finale di uno Slam: "È stato un qualcosa di nuovo, ma devi comunque farti trovare pronto. Ovviamente io non vorrei mai perdere le finali che gioco, in particolare se si tratta di una finale di Wimbledon o di altri Slam. A Wimbledon - ha continuato Alcaraz - ho però lasciato il campo sereno e orgoglioso, pensando che prima o poi avrei dovuto perdere una finale Slam. Mi sono bastate alcune ore per recuperare da quella sconfitta. Devo solo essere grato per quel che sto costruendo e per quel che sto vivendo, e aver giocato una finale a Wimbledon è un qualcosa di ancora più grande".