Cincinnati al via oggi: il torneo LIVE su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Cincinnati, dove vedere il Masters 1000 in tv e streaming

guida tv

Al via il Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione che vedrà tra sabato e domenica l'esordio di Jannik Sinner. Si parte oggi con il primo azzurro in campo, Matteo Arnaldi, che affronta il francese Bonzi alle 17.  Il torneo dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. 

Cincinnati Open, il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17: BONZI (FRA) - ARNALDI (ITA)
  • a seguire: ZARAZUA (MEX) - PUTINTSEVA (KAZ)
  • a seguire: DANILOVIC (SRB) - BOULTER (GBR)
  • a seguire: COLTON SMITH (USA) - MAROZSAN (HUN)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: FONSECA (BRA) - BU (CHN)
  • a seguire: VONDROUSOVA (CZE) - CRISTIAN (ROU)
  • a seguire: V. WILLIAMS (SRB) - BOUZAS MANEIRO (ESP)
  • 2° match dalle 24:NGOUNOUE (USA) - BAPTISTE (USA)
  • a seguire: BAEZ (ARG) - GOFFIN (BEL)

SKY SPORT MAX (205)

  • non prima dell'1: MOUTET (FRA) - MCDONALD (USA)

 

Approfondimento

Sinner, il tabellone e i possibili avversari

La programmazione del Cincinnati Open su Sky e NOW

Giovedì 7 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW  dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW  dalle 17 alle 23

Venerdì 8 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW  dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW  dalle 17 a fine giornata

Sabato 9 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW   dalle 17 alle 20 e dalle 23.15

Domenica 10 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW   dalle 17 a fine giornata

Lunedì 11 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW  dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW  dalle 17 a fine giornata

Martedì 12 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW   dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW  dalle 19.30 a fine giornata

Mercoledì 13 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW  dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dalle 24 a fine giornata

Giovedì 14 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW  dalle 17 alle 23
  • Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dall’1 a fine giornata

Venerdì 15 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili
  • Sky Sport Uno e NOW  dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili

Sabato 16 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW   dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile
  • Sky Sport Uno e NOW dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile

Domenica 17 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 19 1^semifinale femminile; dalle 21 2^ semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile 
  • Sky Sport Uno e NOW dalle 19 alle 21 1^semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile 

Lunedì 18 agosto

  • Sky Sport Tennis e NOW  dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile
  • Sky Sport Uno e NOW dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA

Tennis: Altre Notizie

Finali a Toronto e Montreal: il programma su Sky

guida tv

E' il giorno della finale al Masters di Toronto. Sarà sfida inedita a questo livello tra il russo...

Cincinnati al via oggi: il torneo LIVE su Sky

guida tv

Al via il Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione che vedrà tra sabato e domenica...

Khachanov elimina Zverev: in finale con Shelton

atp toronto

Finale inedita al Masters di Toronto, sesto 1000 della stagione. Karen Khachanov batte la prima...

Sinner: "Arrivo con la spinta di Wimbledon"

atp cincinnati

Il numero uno del mondo ha parlato in conferenza stampa a Cincinnati rassicurando i tifosi: "Il...

Semifinali a Toronto e Montreal: programma su Sky

guida tv

Al via le semifinali del Masters di Toronto, sesto 1000 della stagione: apre le danze...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS