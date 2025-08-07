Cincinnati al via oggi: il torneo LIVE su Sky

Atp Cincinnati, dove vedere il Masters 1000 in tv e streamingguida tv
Al via il Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione che vedrà tra sabato e domenica l'esordio di Jannik Sinner. Si parte oggi con il primo azzurro in campo, Matteo Arnaldi, che affronta il francese Bonzi alle 17. Il torneo dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.
Cincinnati Open, il programma di oggi su Sky e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: BONZI (FRA) - ARNALDI (ITA)
- a seguire: ZARAZUA (MEX) - PUTINTSEVA (KAZ)
- a seguire: DANILOVIC (SRB) - BOULTER (GBR)
- a seguire: COLTON SMITH (USA) - MAROZSAN (HUN)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: FONSECA (BRA) - BU (CHN)
- a seguire: VONDROUSOVA (CZE) - CRISTIAN (ROU)
- a seguire: V. WILLIAMS (SRB) - BOUZAS MANEIRO (ESP)
- 2° match dalle 24:NGOUNOUE (USA) - BAPTISTE (USA)
- a seguire: BAEZ (ARG) - GOFFIN (BEL)
SKY SPORT MAX (205)
- non prima dell'1: MOUTET (FRA) - MCDONALD (USA)
Approfondimento
Sinner, il tabellone e i possibili avversari
La programmazione del Cincinnati Open su Sky e NOW
Giovedì 7 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 23
Venerdì 8 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 a fine giornata
Sabato 9 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dalle 23.15
Domenica 10 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 a fine giornata
Lunedì 11 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 a fine giornata
Martedì 12 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 19.30 a fine giornata
Mercoledì 13 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dalle 24 a fine giornata
Giovedì 14 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 alle 23
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dall’1 a fine giornata
Venerdì 15 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili
Sabato 16 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile
- Sky Sport Uno e NOW dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile
Domenica 17 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 19 1^semifinale femminile; dalle 21 2^ semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile
- Sky Sport Uno e NOW dalle 19 alle 21 1^semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile
Lunedì 18 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile
- Sky Sport Uno e NOW dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile
Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA